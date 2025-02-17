Шольц: Европа не позволит кому-либо договориться о демилитаризации Украины

АндрейБорков

Кому и чего Гей-Ро-па может позволить или не позволить, вопрос охеренно интересный, но не главный. Главный вопрос - а кто ни будь эту Гей-Ро-пу о чем то спросит или спрашивал? Вот уж точно, что КАЖДАЯ ЛЯГУШКА МНИТ СЕБЯ ПОДВОДНОЙ ЛОДКОЙ! Но водоизмещение и автономность, увы, подводят. Так же и Гей-Ро-па, забыли европидоры как в чужих руках усерались! А ведь и правда - КТО ТЕБЯ ВООБЩЕ СПРАШИВАЛ?