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Шольц: Европа не позволит кому-либо договориться о демилитаризации Украины

Шольц: Европа не позволит кому-либо договориться о демилитаризации Украины

Европа не позволит кому-либо договориться о демилитаризации Украины. Соответствующее заявление во время предвыборных дебатов сделал руководитель правительства Германии Олаф Шольц, информирует ТАСС.

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Комментарии
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АндрейБорков
Кому и чего Гей-Ро-па может позволить или не позволить, вопрос охеренно интересный, но не главный. Главный вопрос - а кто ни будь эту Гей-Ро-пу о чем то спросит или спрашивал? Вот уж точно, что КАЖДАЯ ЛЯГУШКА МНИТ СЕБЯ ПОДВОДНОЙ ЛОДКОЙ! Но водоизмещение и автономность, увы, подводят. Так же и Гей-Ро-па, забыли европидоры как в чужих руках усерались! А ведь и правда - КТО ТЕБЯ ВООБЩЕ СПРАШИВАЛ?
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