Чемпионат России. «Краснодар» примет «Факел», «Зенит» в воскресенье сыграет с «Оренбургом», «Спартак» – с «Ростовом»

В субботу «Локомотив» сыграет с «Рубином» в гостях, ЦСКА будет противостоять «Ахмату». В воскресенье «Пари НН» примет «Динамо», «Зенит» сыграет с «Оренбургом», а завершится тур матчем «Ростов» – «Спартак».
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