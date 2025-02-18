Tesla «включает креатив», чтобы сократить кражи зарядных кабелей

Несмотря на прогресс, общественные зарядные станции для электромобилей по-прежнему сталкиваются с рядом проблем — недостаточным количеством станций и зарядных устройств, пиковыми нагрузками, приводящими к повышению цен, и проблемами надежности.
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