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Нескучные технологии

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Tesla «включает креатив», чтобы сократить кражи зарядных кабелей

Tesla «включает креатив», чтобы сократить кражи зарядных кабелей

Несмотря на прогресс, общественные зарядные станции для электромобилей по-прежнему сталкиваются с рядом проблем — недостаточным количеством станций и зарядных устройств, пиковыми нагрузками, приводящими к повышению цен, и проблемами надежности.

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