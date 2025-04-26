На Украине приступили к эксгумации жертв националистов

Впервые с 2017 г. Польша приступила к эксгумации жертв ОУН-УПА* на Украине. Раскопки начались в с. Пужники Тернопольской области, где находится массовое захоронение людей, убитых украинскими националистами в феврале 1945 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии