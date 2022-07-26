Оптимальная крыша: почему кровля из шифера актуальна в сфере ЖКХ

Как писал «Баймакский вестник», во время визита Радия Хабирова в один из многоквартирных домов Уфы его жители обратились к руководителю республики с просьбой посодействовать в решении вопроса о проведении капитального ремонта протекающей крыши.
Как писал «Баймакский вестник», во время визита Радия Хабирова в один из многоквартирных домов Уфы его жители обратились к руководителю республики с просьбой посодействовать в решении вопроса о проведении капитального ремонта протекающей крыши.
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