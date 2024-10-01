Недостроенный психоневрологический интернат продают в Карелии

Республиканскую собственности выставили на торги: предлагают приобрести вертолет и недостроенный объект Вертолет Ми-8Т в разукомплектованном виде и недостроенное здание психоневрологического интерната вместе с земельным участком продают в Карелии.
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