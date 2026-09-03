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Калуга-поиск

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Памятник и фонтан открыли к годовщине инфекционного центра в Калуге

Памятник и фонтан открыли к годовщине инфекционного центра в Калуге

В декабре 2014 года была введена в эксплуатацию новая областная инфекционная больница на 125 коек. 11 лет назад, 3 сентября 2015 года больница приняла первого пациента.

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