Наталья Бондарчук полетит в космос

На прошедшем в середине апреля в Калуге шестом международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский» чудеса оптимизма и веры в прекрасное близкое будущее — как собственное, так и всего человечества — продемонстрировала заслуженная артистка РФ Наталья Бондарчук, отмечающая в этом году своё 75-летие.
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