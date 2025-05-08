Наталья Бондарчук полетит в космос

На прошедшем в середине апреля в Калуге шестом международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский» чудеса оптимизма и веры в прекрасное близкое будущее — как собственное, так и всего человечества — продемонстрировала заслуженная артистка РФ Наталья Бондарчук, отмечающая в этом году своё 75-летие.