Немецкий телеканал: ВКС России будут иметь превосходство и после поставок Киеву F-16

Разговоры о возможных поставках Украине американских истребителей F-16 идут уже несколько месяцев. Однако, по мнению многих военных экспертов, это не окажет существенного влияния на ход боевых действий.
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