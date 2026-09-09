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Левый берег

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Мэр столицы рассказал об открытии трех центров женского здоровья

О начале работы трех новых центров женского здоровья в Москве рассказал Сергей Собянин. С сентября учреждения принимают пациенток по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи и смогут обслуживать около 500 тысяч женщин.

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