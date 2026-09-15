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«Ругать за желание быть своим парнем — грех»: Пригожин вступился за Ваню Дмитриенко

«Ругать за желание быть своим парнем — грех»: Пригожин вступился за Ваню Дмитриенко

Пригожин ответил Резнику, назвавшему Дмитриенко примитивным Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заступился за певца Ваню Дмитриенко, чье творчество народный артист России Илья Резник назвал ужасным и примитивным.

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