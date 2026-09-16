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Царьград

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Мать Светланы Ходченковой живёт в почти безлюдной деревне на пенсию и доход от огорода

Мать Светланы Ходченковой живёт в почти безлюдной деревне на пенсию и доход от огорода

Мать актрисы Светланы Ходченковой, 65-летняя Татьяна Владимировна, живёт в отдалённой деревне Владимирской области, где круглый год остаются только две семьи.

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