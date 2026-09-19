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Газета.ру

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Эксперт Закомолдин: при лесном пожаре нужно двигаться против ветра

Эксперт Закомолдин: при лесном пожаре нужно двигаться против ветра

Риск лесных пожаров возрастает летом и осенью, и оказаться в зоне возгорания может любой. О том, как правильно действовать при обнаружении огня и как спастись, если пожар застал врасплох, «Газете.

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