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Царьград

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Антониу Кошта объявил о запуске инициативы "Партнеры во имя многосторонности"

Антониу Кошта объявил о запуске инициативы "Партнеры во имя многосторонности"

Евросоюз и шесть стран, включая Австралию и Бразилию, запустили инициативу "Партнеры во имя многосторонности".

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