Майя Санду и долг "Газпрому". Майя Санду объявил, что независимая норвежско-английская экспертиза названная "аудит" не нашла у Молдовы исторического долга за газ в размере 780 миллионов долларов.
"М.Санду не хочет платить долг за газ "Газпрому". "Комменты" от зрителей
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« Глава Минэнерго Молдавии допустил, что страна зимой может торговать газом Глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что страна зимой может торговать газом, если образуются излишки. Об этом пишет Sputnik Молдова. «Я не исключаю, что если мы заготовим большие объёмы газа и зимой цены будут хорошие, то часть объёмов Energocom мы продадим на международном рынке», — заявил Парликов. » Во как ! Тариф для населения не подъёмный ,долг перед " Газпромом " , а они газ собрались продавать - идиоты !
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8 час.
Евгений Барановский
А где Газпром был раньше, когда только начался процесс неоплаты? Вероятно, уговаривал Санду как она неправа. Что Газпром теперь будет делать, исходя из того, что этим газом пользуется и Приднестровье, неизвестно.
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7 час.
vitaly yanushkevich
Сколько же можно слышать наши китайские предупреждения--вот ещё раз и мы кааак дааадим, тогда будете знать, а они слушают всё это и делают как хотят, не пора ли делать, а не болтать.
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2 час.
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