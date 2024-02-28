IPO в Китае замедляется для повышения качества листинга и защиты инвесторов

Темпы IPO на фондовом рынке Китая замедлились: за всю торговую неделю с 26 февраля было зафиксировано два «нуля», поскольку регуляторы ужесточили проверку новых листингов для повышения качества листинговых компаний, что является частью широкомасштабных мер по стабилизации рынок капитала.
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