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Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что русские - "отсталая нация"

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что русские - "отсталая нация"

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что русские - "отсталая нация", потому что Россия проводит политику, характерную для европейских стран 19 века.

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