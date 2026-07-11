Непогода в Центральной России: дожди зальют ряд регионов, в Москве возможны подтопления

Около половины месячной нормы осадков выпало в Центральном федеральном округе за пошедшие сутки. В субботу, 11 июля 2026 года, интенсивные дожди продолжатся, особенно большое их количество прольется на юго-западе, юге и юго-востоке.
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