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Поставки электроэнергии из России рухнули

Поставки электроэнергии из России рухнули

По итогам первых девяти месяцев компания «Интер РАО», являющаяся единственным оператор экспорта-импорта электроэнергии в России, снизила поставки иностранным покупателям на 33,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го.

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