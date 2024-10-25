Поставки электроэнергии из России рухнули

По итогам первых девяти месяцев компания «Интер РАО», являющаяся единственным оператор экспорта-импорта электроэнергии в России, снизила поставки иностранным покупателям на 33,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го.
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