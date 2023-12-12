Спикер СФ Матвиенко: идеологию не следует закреплять в Конституции России

Включать единую идеологию в Конституцию Российской Федерации не следует. Рассуждения о том, что в стране должна быть какая-то идеология, — лишь «модный философский тренд», считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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