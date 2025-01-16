Выбор редакции: Шалак – в колонию, 10 лет для Хе, штрафы ДРСУ

Вместе вспоминаем события уходящего четверга, 16 января Прокурор потребовал для бывшего главного государственного инспектора Северо-Западного управления Ростехнадзора Георгия Хе 10 лет колонии строгого режима и штраф в 60 млн.
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