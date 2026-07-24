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Царьград

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Рудченко о сожжённых штанах Shaman"а: "Из "секси-мальчика" сделают другого артиста"

Рудченко о сожжённых штанах Shaman"а: "Из "секси-мальчика" сделают другого артиста"

Музыкальный критик объяснил смену образа Дронова.Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, избавился от одной из главных деталей своего сценического имиджа.

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