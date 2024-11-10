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Царьград

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Невролог рассказала, как пережить магнитные бури

Невролог рассказала, как пережить магнитные бури

Во время магнитных бурь замедляется кровообращение.Невролог Екатерина Демьяновская объяснила, как магнитные бури влияют на состояние человека.

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