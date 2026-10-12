«Главное — не смотреть на дрон»

Как учат в школе операторов БПЛА и кому это нужно: репортаж «Монокля»ЕЛЕНА ГОРБАЧЕВА В РОССИИ НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ ШКОЛЫ ОПЕРАТОРОВ БПЛА, ГДЕ МОЖНО ОСВОИТЬ АЗЫ УПРАВЛЕНИЯ ДРОНАМИчитайте на monocle.