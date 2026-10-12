«Главное — не смотреть на дрон»

Как учат в школе операторов БПЛА и кому это нужно: репортаж «Монокля»ЕЛЕНА ГОРБАЧЕВА В РОССИИ НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ ШКОЛЫ ОПЕРАТОРОВ БПЛА, ГДЕ МОЖНО ОСВОИТЬ АЗЫ УПРАВЛЕНИЯ ДРОНАМИчитайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тюркский мир: Каз...
- ДВ Тюркский мир: Каз...
- Новый комплекс св...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым