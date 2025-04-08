´Что такое школа, как же вам ответить? В школе вы узнаете обо всем на свете´ (о проведении занятия клуба для родителей по по...

´Что такое школа, как же вам ответить? В школе вы узнаете обо всем на свете!´ (о проведении занятия клуба для родителей по подготовке детей к школе)Подготовка детей к школе занимает особое место в системе дошкольного образования.
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