НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

140 подписчиков

Тренер Шотландии Кларк о падении Армстронга в матче с Венгрией: «100-процентный фол. Гол Венгрии практически не имеет значения, пенальти – главный момент»

Тренер Шотландии Кларк о падении Армстронга в матче с Венгрией: «100-процентный фол. Гол Венгрии практически не имеет значения, пенальти – главный момент»

В заключительном туре группового этапа Евро-2024 Шотландия уступила Венгрии со счетом 0:1 и не вышла из группы А, заняв последнее место.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх