Воронков забил «Вашингтону». У форварда «Коламбуса» 22+24 в 71 матче

Форвард «Коламбуса» набрал 46-е (22+24) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 71 игру. Сегодня за 13:24 (0:32 – в большинстве) у россиянина 4 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 1».