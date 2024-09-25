Президент РСТ Горин: во время осенних школьных каникул особо пользуются спросом туры в Москву, Петербург и Казань

В период осенних школьных каникул россияне чаще всего отправляются в небольшие туры по России. Как рассказал изданию «Мир 24» президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, особой популярностью пользуются такие города как Москва, Петербург, Казань и Нижний Новгород.
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