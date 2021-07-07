Дай лапку

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Помогите забрать чернышей с улицы, пока они не одичали, не заболели и не погибли...

Помогите забрать чернышей с улицы, пока они не одичали, не заболели и не погибли...

Санкт-Петербург!Нужна передержка до пристройства двум котятам!Пристройством мы займёмся, во всем поможем, всё подскажем.

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Светлана Лисовская
Репост!!!
Kommarik kommarik
РЕПОСТ! РЕПОСТ! РЕПОСТ малышне!!!
Мюмзик
Чёрные коты приносят счастье! Это я теперь точно знаю )))
Людмила Озерская
Они великолепные!!! Именно потому, что чернышики)) Это у некоторых людей души чёрные - вот это страшно и неизлечимо((((
techno_unionmailru Петрова
Репост, домашним животным на улице не место
Халикова Эля
Репост красавцам-чернышикам!!!

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