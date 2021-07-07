Помогите забрать чернышей с улицы, пока они не одичали, не заболели и не погибли...

Яна ВолковаВ мире животныхПомогите забрать чернышей с улицы, пока они не одичали, не заболели и не погибли... Санкт-Петербург!Нужна передержка до пристройства двум котятам!Пристройством мы займёмся, во всем поможем, всё подскажем.Вернуться к статье613НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСветлана ЛисовскаяРепост!!!Kommarik kommarikРЕПОСТ! РЕПОСТ! РЕПОСТ малышне!!!МюмзикЧёрные коты приносят счастье! Это я теперь точно знаю )))Людмила ОзерскаяОни великолепные!!! Именно потому, что чернышики)) Это у некоторых людей души чёрные - вот это страшно и неизлечимо((((techno_unionmailru ПетроваРепост, домашним животным на улице не местоХЭХаликова ЭляРепост красавцам-чернышикам!!!Комментировать
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