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Sergey Ivanov

Гопак на граблях- традиционная забава на Руси. Почему- то нам предлагается гордиться тем, что наша помощь Таджикистану- самая большая! А вот у любого русского обывателя, который на собственной шкуре испытал, что такое наша российская медицина (или образование, или ЖКХ, или....)- возникает закономерный вопрос: -А не желает ли наша власть помочь собственному народу? Ах, мы потеряем влияние в Ср Азии? А оно, влияние это, так ли уж нам нужно? Что мы получаем с этого «влияния»? Может быть, благодарные таджики открыли нам доступ к их ресурсам? К урановым рудникам? К хлопку? Так ведь нет же! Они привыкли получать! Притом получать, не давая ничего взамен. А вот как оказывает гуманитарную помощь США: Пока Россия вылизывала задницу Мадуро, американцы влезли в Венесуэлу. Арестовали президента- и посадили в кресло свою марионетку. И теперь выкачивают венесуэльскую нефть! А этот трюк с Братской Помощью Украине- и вовсе восхищает! Они продают вооружение НАТО. Ну, а европейцы ДАЮТ это оружие Украине! В итоге, военное производство США работает на полную мощность. Деньги из Европы текут рекой. Ну, а за американскую Братскую Помощь Украине расплачиваются европейцы. Но мы ведь НЕ ТАКИЕ!! Россия идет своим путем. Путем, не отмеченном ни здравым смыслом, ни элементарной логикой. Россия друзей покупает! Притом, за свой счет. И даже предлагает своему народу гордиться тем, сколько она за эту дружбу заплатила! Вот только странно: Американцы, чем больше «помогают»- тем богаче становятся. Русские снимают с себя тельняшку- и отдают таджикам (или сирийцам, или … этих «или» много). Ну, а те, кому эта Братская Помощь досталась, почему- то уважают богатых американцев, которые их же и ограбили, отняв тысячу- и швырнув доллар- и плюют на нищих русских, зачем- то отдающих им последнее... Может, у американцев поучимся, господа Эффективные Менеджеры?