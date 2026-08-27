Sputnik Таджикистан Когда в открытом доступе появляются свежие статистические данные о масштабах международной помощи, они неизбежно вызывают бурную реакцию в обществе.
Почему Россия стала главным донором гуманитарной помощи для Таджикистана
Комментарии
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Лариса Галахова
Мы им гум.помощь что бы размножались ещё больше, а они евм геноцид русского народа устроили и ведь непокаялись
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1 м.
Борис Леонтьев
Такое впечатление, что у нас и в Думе и в СФ и в правительстве одни таджики заседают. Такое впечатление, что даже Президент тоже таджик. Мы их содержим и в России и в Таджикистане, но всё равно для них россияне оккупанты. Как-то незаметно народы России лишились власти в РФ.😡
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1 м.
SI
Sergey Ivanov
Гопак на граблях- традиционная забава на Руси. Почему- то нам предлагается гордиться тем, что наша помощь Таджикистану- самая большая! А вот у любого русского обывателя, который на собственной шкуре испытал, что такое наша российская медицина (или образование, или ЖКХ, или....)- возникает закономерный вопрос: -А не желает ли наша власть помочь собственному народу? Ах, мы потеряем влияние в Ср Азии? А оно, влияние это, так ли уж нам нужно? Что мы получаем с этого «влияния»? Может быть, благодарные таджики открыли нам доступ к их ресурсам? К урановым рудникам? К хлопку? Так ведь нет же! Они привыкли получать! Притом получать, не давая ничего взамен. А вот как оказывает гуманитарную помощь США: Пока Россия вылизывала задницу Мадуро, американцы влезли в Венесуэлу. Арестовали президента- и посадили в кресло свою марионетку. И теперь выкачивают венесуэльскую нефть! А этот трюк с Братской Помощью Украине- и вовсе восхищает! Они продают вооружение НАТО. Ну, а европейцы ДАЮТ это оружие Украине! В итоге, военное производство США работает на полную мощность. Деньги из Европы текут рекой. Ну, а за американскую Братскую Помощь Украине расплачиваются европейцы. Но мы ведь НЕ ТАКИЕ!! Россия идет своим путем. Путем, не отмеченном ни здравым смыслом, ни элементарной логикой. Россия друзей покупает! Притом, за свой счет. И даже предлагает своему народу гордиться тем, сколько она за эту дружбу заплатила! Вот только странно: Американцы, чем больше «помогают»- тем богаче становятся. Русские снимают с себя тельняшку- и отдают таджикам (или сирийцам, или … этих «или» много). Ну, а те, кому эта Братская Помощь досталась, почему- то уважают богатых американцев, которые их же и ограбили, отняв тысячу- и швырнув доллар- и плюют на нищих русских, зачем- то отдающих им последнее... Может, у американцев поучимся, господа Эффективные Менеджеры?
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4 н.
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