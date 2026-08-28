Мнение: «Коалиция желающих» решила проявить в отношении Украины неслыханную щедрость», – Алексей Мухин

Политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире программы «Мнение» заявил, что слова спикера МИД России Марии Захаровой о возможности «нанести ответный удар по военным объектам Великобритании в случае применения Киевом британского оружия против РФ» были достаточно жесткими, чтобы Лондон их понял.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии