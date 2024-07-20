Жизнь существует всегда, раз смерти нет, лишь только переход из жизни в жизнь, из ада в ад, в котором лечишься от зла.
Жизнь...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Жизнь существует всегда, раз смерти нет, лишь только переход из жизни в жизнь, из ада в ад, в котором лечишься от зла.
Свежие комментарии