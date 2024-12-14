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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Случаи, когда киношники приукрасили рост актёрам

Случаи, когда киношники приукрасили рост актёрам

Порой ради гармоничной картинки создали фильмов и сериалов идут на различные ухищрения. Каблуки для женщин, грамотно выстроенная композиция кадра, и вот уже разница в росте актеров не так бросается в глаза.

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