Случаи, когда киношники приукрасили рост актёрам

Порой ради гармоничной картинки создали фильмов и сериалов идут на различные ухищрения. Каблуки для женщин, грамотно выстроенная композиция кадра, и вот уже разница в росте актеров не так бросается в глаза.
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