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MeMo-Logic

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Перегруженная машина вывела полицию на тысячи фунтов украденной еды

Перегруженная машина вывела полицию на тысячи фунтов украденной еды

Британские полицейские обратили внимание на автомобиль, который ехал настолько низко, будто был сильно перегружен .

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