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Финалист «Голоса 60+» вспомнил, как едва не ушел с проекта

Финалист «Голоса 60+» вспомнил, как едва не ушел с проекта

Петр Урбановичус рассказал, что его отговорил наставник Валерий ЛеонтьевФиналист вокального шоу «Голос 60+» Петр Урбановичус признался в беседе с «Вечерней Москвой», что собирался уйти с проекта, однако его отговорил наставник Валерий Леонтьев.

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