Финалист «Голоса 60+» вспомнил, как едва не ушел с проекта

Петр Урбановичус рассказал, что его отговорил наставник Валерий ЛеонтьевФиналист вокального шоу «Голос 60+» Петр Урбановичус признался в беседе с «Вечерней Москвой», что собирался уйти с проекта, однако его отговорил наставник Валерий Леонтьев.