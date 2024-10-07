Видео: аномалия во время сертификационного пуска ракеты Vulcan

Второй сертификационный полет ракеты Vulcan / © ULA Во время старта Vulcan с космодрома 41 на мысе Канаверал во Флориде на 35-й секунде полета случилась неожиданная аномалия: от одного из двух твердотопливых ускорителей ракеты отделился огненный шлейф, повредилось сопло.