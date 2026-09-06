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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Детство в коммуналке, болезненный разрыв с Домогаровым и измена Стебунова. Испытания Марины Александровой

Шоу-бизнес: Детство в коммуналке, болезненный разрыв с Домогаровым и измена Стебунова. Испытания Марины Александровой

Та, кого мы привыкли называть Мариной Александровой, на самом деле родилась Пупениной. И выросла не на шёлковых простынях, а в питерской коммуналке, где на 13 семей одна кухня и крысы по углам.

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