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Царьград

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Суд отказал жене и дочери Аристова в банкротстве фирмы

Суд отказал жене и дочери Аристова в банкротстве фирмы

Супруге и дочери Александра Аристова отказали в участии в банкротстве фирмы «Консультанты Урала», несмотря на их требования в 1 млн рублей каждая.

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