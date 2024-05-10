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Super Rugby. 12-й тур. «Моана Пасифика» сыграет с «Чифс», «Редс» встретятся с «Ребелс», другие матчи

Super Rugby 12-й тур 10 мая Моана Пасифика (Новая Зеландия) – Чифс (Новая Зеландия) – 10.05   Редс (Австралия) – Ребелс (Австралия) – 12.

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