8-летний ребенок попал под машину в Калуге

14 октября около 14 часов в Калуге произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. В понедельник в районе дома № 2а по улице Хрустальной 21-летний водитель машины Mitsubishi Lancer допустил наезд на 8-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.