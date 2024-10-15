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8-летний ребенок попал под машину в Калуге

8-летний ребенок попал под машину в Калуге

14 октября около 14 часов в Калуге произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. В понедельник в районе дома № 2а по улице Хрустальной 21-летний водитель машины Mitsubishi Lancer допустил наезд на 8-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

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