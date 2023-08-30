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Где смотреть Интер Майами – ФК Нэшвилл, во сколько прямая трансляция матча, МЛС (MLS) 31 августа

В четверг, 31 августа, сыграют Интер Майами и ФК Нэшвилл в рамках МЛС (MLS). Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «DRV PNK Stadium».

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