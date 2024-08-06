Подсчитано число китайских автомарок в России

Количество китайских автомобильных брендов на российском рынке с 2022 года увеличилось в 4,5 раза. По данным информационного агентства ТАСС, ссылающегося на аналитическое агентство АВТОСТАТ, количество китайских автомобильных брендов, представленных на российском рынке, с начала 2022 года увеличилось до 54 брендов.