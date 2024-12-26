Обменянного Илью Яшина объявили в федеральный розыск

Из карточки антироссийского пропагандиста в базе разыскиваемых лиц следует, что Илья Яшин*, помилованный президентом России в августе этого года и освобождённый из колонии в рамках обмена заключёнными с Западом, снова оказался в розыске МВД.
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