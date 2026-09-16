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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Составы команд MotoGP на сезон-2027: 11 гонщиков поменяют команды, 5 новичков

Команда «Тек 3» объявила о переходе в MotoGP Сенны Эджиуса в следующем году. Таким образом, стали известны все гонщики, которые будут выступать в премьер-классе.

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