Составы команд MotoGP на сезон-2027: 11 гонщиков поменяют команды, 5 новичков

Команда «Тек 3» объявила о переходе в MotoGP Сенны Эджиуса в следующем году. Таким образом, стали известны все гонщики, которые будут выступать в премьер-классе.
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