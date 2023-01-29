Москалькова потребовала от ООН и МККК призвать Украину к соблюдению Женевской конвенции

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека, а также в Международный комитет Красного Креста (МККК) и потребовала призвать украинские власти соблюдать Женевскую конвенцию.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека, а также в Международный комитет Красного Креста (МККК) и потребовала призвать украинские власти соблюдать Женевскую конвенцию.
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