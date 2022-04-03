Газета.ру

6 777 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    Значит скоро опять рост заболеваемости начнетсяРоспотребнадзор: ...
  • Lyudmila
    Не забудь голову пеплом посыпать и на карачках к народу приползти, он это "оценит"!!!😆Президент ФРГ Шта...
  • Игорь Василевский
    Что ты скажешь, пенек старый, когда тебя, неуча, придут свергать твои разгневанные избиратели?? Которых ты и не накор...Президент ФРГ Шта...

РБК: после запрета на поставки продукции в ЕС металлурги рассчитывают на рынки Востока

РБК: после запрета на поставки продукции в ЕС металлурги рассчитывают на рынки Востока

Как пишет РБК, российские предприятия черной металлургии должны переориентировать на восточное направление около 4 млн т стальной продукции в год из-за санкций, введенных Западом в отношении России в ответ на военную спецоперацию на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх