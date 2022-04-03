РБК: после запрета на поставки продукции в ЕС металлурги рассчитывают на рынки Востока

Как пишет РБК, российские предприятия черной металлургии должны переориентировать на восточное направление около 4 млн т стальной продукции в год из-за санкций, введенных Западом в отношении России в ответ на военную спецоперацию на Украине.
Как пишет РБК, российские предприятия черной металлургии должны переориентировать на восточное направление около 4 млн т стальной продукции в год из-за санкций, введенных Западом в отношении России в ответ на военную спецоперацию на Украине.
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