❗️ В Крыму ввели трехмесячный испытательный срок для всех новых чиновников Чиновники любого уровня теперь обязаны пройти обязательный испытательный срок продолжительностью три месяца после своего назначения на должность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым