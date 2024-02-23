В симферопольской тюрьме состоялся День открытых дверей

В Симферополе в исправительной колонии №1 прошёл День открытых дверей. Осуждённые, отбывающие наказание в этом учреждении, смогли увидеться со своими родными и близкими, сообщили в УФСИН России по РК и Севастополю.
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