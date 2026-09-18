Китайская автомобильная экспансия: Европа и США на перепутье[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Начиная с осени 2024 года Евросоюз ввел дополнительные пошлины на импорт китайских электромобилей, чтобы оградить свой рынок и защитить европейских автопроизводителей.