В ГАИ объяснили, законно ли перекрывать дорогу обочечникам своим автомобилем

С приближением Нового года российские дороги неизбежно оказываются в эпицентре пробок. В ожидании праздников автомобилисты часто теряют терпение и начинают маневрировать, выезжая на обочину, чтобы обойти заторы.
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